Hajdaš Dončić: Neću više maltretirati kolege pokušajem rušenja Plenkovića

Hajdaš Dončić je naglasio kako je razlika između njega i premijera Plenkovića to što on 'ima energiju, koju Plenković nema'. ' Ja čvrsto stojim s obje noge na zemlji. Razumijem kako živi lokalna zajednica i razumijem ljude. Nije mi bitno što kolege iz Europske pučke stranke ili Europske komisije misle o meni, nego me više zanima kako žive hrvatski građani', rekao je.