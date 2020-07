Hajdaš Dončić: Domovinski pokret je heterogen i to će HDZ pokušati iskoristiti i cijepati ih

Siniša Hajdaš Dončić, 14. kandidat na listi Restart koalicije u 3. izbornoj jedinici, komentirao je u emisiji Novi dan nadolazeće parlamentarne izbore, navodeći kako svoje mjesto na listi ne smatra problematičnim, već ističe da se treba testirati i zadobiti povjerenje građana

'Domovinski pokret definitivno je heterogen i to će HDZ pokušati iskoristiti i cijepati ih. Nemaju infrastrukturu, nemaju ništa. Bit će zanimljivo promatrati idućih tjedana što će se događati s tim pokretom', smatra. O sučeljavanju šefa SDP-a Davora Bernardića i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića rekao je da je duel bio čvrst, tvrd te da nema tu nekog izrazitog pobjednika. 'Svi su podcjenjivali Bernardića, ali on je bio dobar. Plenković je pokazao svoju ultrabahatost. Mislim da je Bernardić bio dobar i i parirao mu je, Plenković je četiri godine vodio Vladu, naravno da je tu u nekoj prednosti. Njegova el bahattee bahatost izlazila je na vidjelo.'

Naglasio je da se mora osigurati pravo glasa građanima jer je to njihovo elementarno pravo. 'Ako je Srbija to mogla organizirati, može i Hrvatska.' Pozvao je sve građane kojima će ustavno pravo biti uskraćeno da se obrate Ustavnom sudu i da Ustavni sud jednom zauvijek riješi tu dilemu. 'Za mene te dileme nema. Elementarno pravo ljudi je pravo glasa i mislim da se DIP apsolutno ne snalazi u ovoj situaciji te da nekim čudnim manevrima pokušava spriječiti njihovo elementarno pravo, a to je pravo glasanja. I ako se to bude događalo, izbori definitivno neće imati puni legitimitet', zaključuje.