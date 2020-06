Bernardić: Ovu Vladu obilježavat će korupcija od početka do kraja

Čelnik SDP-a i Restart koalicije Davor Bernardić izjavio je u utorak kako je Slavonija danas zapuštena i napuštena, pa je cilj njegove koalicije "vratiti u Slavoniju život i optimizam"

Na sučeljavanju sam bio argumentiran, s jasnim stavom, a sud će donijeti birači

"Mislim da sam bio argumentiran, s jasnim stavom, a sud o sučeljavaju donijet će građani 5. srpnja na izborima", naveo je predsjednik SDP-a. Novinari su ga pitali i kako komentira ponovne napise tjednika "Nacional" o 'aferi vjetroelektrane' te sve glasniju tezu da je istraga naprasno prekinuta zato što je vodila ka premijeru Plenkoviću i njegovim bliskim suradnicima. Bernardić je rekao kako je "današnje pisanje nekih medija potvrda da afera vjetroelektrane vodi direktno do premijerovih vrata, do šefice njegova ureda Tene Mištetić i nejverovatno je da svjedoci još nisu pozvani na ispitivanje".

Ovu Vladu obilježavat će korupcija od početka do kraja

"To je nešto što sam jučer pitao premijera Plenkovića, ali kao ni na mnoga druga pitanja nije dao odgovor. To samo pokazuje da će ovu Vladu obilježavati sistemska korupcija od početka do kraja", poručio je. Ocijenio je kako je jedna od najupletenijih osoba u tu aferu ministar energetike Tomislav Ćorić koji je, kaže, pisac HDZ-ova predizbornog programa. "Ako Vam je pisac izbornog programa čovjek koji je umočen u afere, kakav može biti taj izborni program - samo aferaški i korupcionaški", ustvrdio je Bernardić.

Imali smo priliku biti lider EU, a ispali smo outsider

Na novinarski upit kako ocjenjuje hrvatsko presjedanje EU-om, odgovorio je kako smo "nažalost prespavali predsjedanje" te nećemo ostati upamćeni ni po čemu, "Imali smo priliku biti lider EU, a ispali smo outsider". Smatra kako Vlada na dnevni red nije uspjela staviti ništa što je važno za građane RH te kako se "pokazalo se da je navodni hrvatski utjecaj u Bruxellesu potpuno nebitan i da taj utjecaj ne postoji". "Pokazalo se da je ova Vlada u europskim okvirima ostala totalno neprepoznatljiva, a hrvatsko predsjedanje EU nažalost bilo je sramota", ocijenio je čelnik Restart koalicije. Upitan boji li se mogućih manipulacija vezano za glasovanje osoba u samoizolaciji, Bernardić je odgovorio: "Gdje je HDZ, tu je uvijek sumnja na neku krađu".

Građani, izađite na izbore, manji je rizik 4 minute na biralištu nego 4 godine HDZ-a

"HDZ je požurio u izbore jer je pokušao profitirati na koronakrizi, Upozoravali smo, jer smo se bojali za zdravlje naših građana, da je prerano otvaranje veliki rizik. Građane pozivam da se drže svih epidemioloških uputa i izađu na izbore jer je manji rizik četiri minute na biralištu, nego nove četiri godine HDZ-a", poručio je. Istaknuo je kako je zadaća Državnog izbornog povjerenstva i Vlade da svakom građaninu osiguraju jednako pravo glasa te da to mora biti isti kriterij za sve, "jer ako to nisu u stanju osigurati, onda se izbori ne odvijaju u normalnim okolnostima". Na upit koliko mandata ukupno očekuje na izborima, Bernardić je odgovorio je kako u Restart koaliciji očekuju dovoljno mandata za sastavljanje nove hrvatske vlade.

Restart raste i sve smo sigurniji u izbornu pobjedu

"Naša koalicija raste i sve smo sigurniji u izbornu pobjedu, pa i u IV. izbornoj jedinici. Pogledajte našu nositeljicu liste Sabinu Glasovac i nositelja HDZ-ove liste Ivana Anušića - to je nebo i zemlja i to se uopće ne može uspoređivati, Sabina je za gospodina Anušića space-shuttle", kazao je. Glasovac je upozorila kako je od 2011 do 2018. iz 12 županija u kojima je na vlasti HDZ iselilo 300 tisuća ljudi, od toga čak polovica iz Slavonije i Baranje. Ocijenila je kako u Slavoniji ima tržišnu vrijednost jedino ima "plava iskaznica HDZ-a", a da tu vrijednost više nema ni zemlja, odnosno ništa osim korupcije, nepotizma i klijentelizma. Poručila je kako Restart koalicija za Slavoniju želi "ravnomjeran razvoj i sustav pravednosti, a to ne mogu jamčiti oni koji su više od 25 godina Slavoniju i Baranju zapostavljali, činili da nazaduje i sustavno raseljavali".