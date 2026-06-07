Gust je promet na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti: HAK objavio detalje

Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje (zbog vrlo gustog prometa).

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Na ﻿A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 2 km, promet se povremeno zaustavlja.



Na Istarskom ipsilonu usporeno u koloni vozi se od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom.

Na Ličkoj magistrali (DC1) vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice, a na DC425 između tunela Zmijarevići i tunela Petrovac﻿ zbog vozila u kvaru vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.