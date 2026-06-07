USPORENO U KOLONAMA

Gust je promet na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti: HAK objavio detalje

M.Č.

07.06.2026 u 22:18

Lučko
Lučko Izvor: Screenshot / Autor: Prometna kamera HAK-a
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Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, a na autocesti A2 Zagreb-Macelj i autocesti A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet u smjeru Slovenije, izvijestio je HAK

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Na autocesti A1 na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje (zbog vrlo gustog prometa).

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Na ﻿A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 2 km, promet se povremeno zaustavlja.

Na Istarskom ipsilonu usporeno u koloni vozi se od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. 

Na Ličkoj magistrali (DC1) vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice, a na DC425 između tunela Zmijarevići i tunela Petrovac﻿ zbog vozila u kvaru vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

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