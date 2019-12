Gubitnik koji je ipak pobijedio: Škoro resetira desnicu. Kad se riješi priljepaka, okupit će blok prije nego stranku

'Miroslav Škoro uspio je okupiti tradicionalno razjedinjene rogove hrvatske desnice, koja se već dugi niz godina ne uspijeva konsolidirati zbog velikog broja malih stranaka nastalih nakon fragmentacije i sloma pravaške scene i pojedinaca čiji ego ne dopušta okupljanje i suradnju. On je u ovom trenutku korifej političke opcije nezadovoljne, prije svega, Plenkovićem, a potom i Grabar Kitarović - no parlamentarni izbori sasvim su drugačiji od predsjedničkih. No, ishod predsjedničkih izbora bitno će odrediti unutarstranačke odnose u dvjema velikim strankama, posebice u HDZ-u, te posljedično i odnos snaga i izglede tih stranaka na predstojećim parlamentarnim izborima, smatra politolog i sveučilišni profesor Pero Maldini.

Po njemu, respektabilan broj glasova koji je otišao na Škorinu stranu umnogome je uzrokovan rascjepom unutar HDZ-a, što je zapravo očekivano. 'Naime, HDZ od prvotno svehrvatskog pokreta, prilično heterogenog, ali objedinjenog državotvornom idejom, oblikovao se kao moderna stranka tek dvijetisućitih, pod vodstvom Ive Sanadera i u oporbi. Međutim, usprkos tome, unutarnja struktura nije se bitno izmijenila, pa su ostale i razlike koje tinjaju i povremeno se pojavljuju u obliku sukoba različitih frakcija. Danas evidentno imamo proeuropsku i prodemokršćansku frakciju s jedne te izrazito desnu, etnocentrističku, u mnogim aspektima i autoritarnu frakciju s druge strane', kaže Maldini za tportal.

Nije to nikakav 'treći put' 'Postoji tradicija da se nakon svakih izbora svi proglašavaju pobjednicima, iako se time gubitnici zapravo pokušavaju utješiti, no u Škorinom slučaju doista se radi o jednoj vrsti pobjede. Ne, ne radi se ni o kakvom novom 'trećem putu'; ovakvi rezultati imaju veze prije svega s restrukturiranjem snaga na desnom spektru: u samom HDZ-u, u kojemu su već rečeni rascjep sada snažno i otvoreno manifestirao, te malim strankama desnije od HDZ-a, koje su se okupile oko Škore. Ne vjerujem da će to prerasti u jednu jedinstvenu stranku, ali sasvim vjerojatno bi se moglo dogoditi formiranje stanovitog bloka stranaka. Dio HDZ-ovih birača, poglavito onih koji ne prihvaćaju Plenkovića i njegov kurs, prijeći će na tu stranu', predviđa ovaj politolog. Kako su se iz Škorinog tabora već počele pojavljivati informacije o neskladu i nesuglasju između Mosta i Hrvatskih suverenista, dviju snaga koje su ga podržavale, Pero Maldini smatra da će se u idućem razdoblju one dodatno potencirati.