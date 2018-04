Grmoja u Saboru: Nismo dobili odgovore na pitanja o savjetnicima u Agrokoru

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja ustvrdio je u četvrtak na kraju saborske rasprave o oporbenom zahtjevu za smjenom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić kako oporba nije dobila odgovore na pitanja o ‘savjetničkoj aferi ‘ u Agrokoru.

‘Čime Plenković u šaci drži zastupnike HDZ-a, upitao je Maras i pritom prozvao zastupnike HDZ-a Davora Ivu Stiera i Miru Kovaču k oju su, kako je rekao, u srijedu do kasno u noć raspravljali o ljudskim pravima a sada šute.

Gordan Maras (SDP) smatra da je kristalno jasno da se u aferi savjetnici radilo o sukobu interesa , te je ocijenio kako je ‘nevjerojatno da zastupnici HDZ-a to pokrivaju i dopuštaju da se netko tako materijalno okoristi’.

Netko tko je nezadovoljan Istanbulskom konvencijom ne znači da će dići ruku i za opoziv Dalić, odgovorio mu je Stier (HDZ).

‘Sad žele reći da netko tko glasa protiv Istanbulske konvencije glasa i protiv Vlade, ali to nije točno. Možda biste vi to htjeli, da prije izbora , prije nego vas pretekne Živi zid, da se možete ponuditi HDZ-u da uđete u neku veliku koaliciju. Ja takvu stvar sigurno ne bih želio vidjeti, ali koliko god vi cimali da idemo u tom smjeru, moju ruku za to nećete vidjeti’, istaknuo je.