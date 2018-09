Grmoja tvrdi: U veleposlanstvima se protupravno trošio novac; MVEP: To je laž i manipulacija!

Nakon što je temu pokrenuo prije neki dan na aktualnom prijepodnevu, Mostov Nikola Grmoja danas je ponovno upozorio na, kako kaže, protupravne isplate državnog novca u veleposlanstvu u Washingtonu te slučaj povrede radne dužnosti u veleposlanstvu u Canberri

Drugi slučaj tiče se pak veleposlanstva u Canberri. 'Na Internetu je dostupna lista Protokola Novog Zelanda iz 2016. s upisanom radnim rasporedom glavne tajnice Ministarstva gospođe Lorete Bertoša-Kušen u hrvatskom veleposlanstvu u Canberri, gdje joj je muž u isto vrijeme bio veleposlanik. Prema Pravilniku Ministarstva izrijekom je bilo zabranjeno raspoređivati članove uže obitelji veleposlanika u veleposlanstvima kojima ti isti veleposlanici upravljaju. Na internetu su dostupni dokazi o brojnim putovanjima gospođe Bertoša-Kušen po Australiji i Novom Zelandu u oba svojstva – supruge veleposlanika i zaposlenice. Tek treba izračunati koliko je državnog novca protupravnim rasporedom prisvojila gospođa Bertoša-Kušen i tko joj je taj novac protupravno isplaćivao', rekao je Grmoja.

Grmoja tvrdi da je ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić bila dužna pokrenuti postupke zbog teške povrede službene dužnosti protiv državnih službenika koji su sudjelovali u razotkrivenom protupravnom trošenju državnog novca, te iz službe udaljiti počinitelje do okončanja postupaka, no dosad, ov politički tajnik, to nije napravila.

Na press konferenciji pojavio se i zaspolenik MVEP-a Damir Sabljak koji je ustvrdio da već mjesecima nadležnim tijelima državne vlasti dostavlja dokumente kako bi se u proračun vratio protupravno potrošen i prisvojen novac.

'Dokumente o protupravnom trošenju i prisvajanju državnog novca sam, u okviru podnesene kaznene prijave, dostavio Dinku Cvitanu, još dok je obnašao dužnost glavnog državnog odvjetnika, kao i Draženu Jeleniću, sadašnjem glavnom državnom odvjetniku. U siječnju 2018. sam od gospodina Cvitana predstavkom zatražio da me DORH pozove na svjedočenje, što do danas nisu učinili', rekao je Sabljak.

Dodao je da je pisao i ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću te od njega zatražio nadzor rada DORH-a, a obratio se i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, no reakcije nije bilo.