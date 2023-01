Grlić Radman: 'Ostvarujemo Tuđmanovu viziju, maknuli smo se od jugoistoka Europe'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u utorak da se Hrvatska ulaskom u šengenski prostor maknula od jugoistoka Europe te istaknuo da će uvođenje eura osigurati daljnje investicije i pravnu sigurnost

"Mi ostvarujemo viziju prvoga hrvatskog predsjednika. Mi smo se maknuli od jugoistoka Europe. I Hrvatska i Slovenija", rekao je Grlić Radman tijekom saborske rasprave o izvješću o sastancima Europskog vijeća u 2022. godini. Smatra da smo sada tamo gdje smo bili prije 104 godine pri čemu sada, ulaskom u Schengen, putujemo bez zaustavljanja. Hrvatska je učinila jako puno u 30 godina

Grlić Radman rekao je i kako je sada bitno da odstranimo razlike koje još postoje u kohezijskoj poljoprivrednoj politici, jer želimo biti jednaki kada su u pitanju gospodarski rast i standardi koji vrijede u EU. No, poručio je, to je put koji se ne događa preko noći. "Za to je potrebno vrijeme i ulaganje, a Hrvatska je učinila jako puno u ovih 30 godina", kazao je.