Grbin: Ministrica Vučković mora otići, u njenom resoru je cirkus

"Cijeli cirkus u njenom resoru, od pitanja potpora koje su nezakonite i toga da su ministarstvo kojem je na čelu i Agencija dali vjerojatno najviše posla Uredu europskog javnog tužitelja na području čitave Europske unije pa do ove sadašnje situacije s afričkom svinjskom kugom koja od načina na koji je organizirana, preko načina na koji se obavještavaju građani, uzgajivači, pa do pitanja obeštećenja, jednostavno ispod svakog nivoa”, izjavio je Grbin u utorak novinarima u Saboru, pojašnjavajući razloge potpore inicijativi Hrvatskih suverenista za opoziv ministrice. Smatra da to čak nije ni katastrofalno jer bi to bio "korak naprijed" za način na koji se ministrica nosi sa svim problemima u njenom resoru.