[FOTO/VIDEO] Grbin: Izbori su pokazali da su birači rekli ne korupciji, ne klijentelizmu, ne nepotizmu

Rezultate lokalnih izbora u najvećoj oporbenoj stranci sumirao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin

'To nas obvezuje da kao jedna od vodećih političkih stranaka u Hrvatskoj nastavimo to činiti i u budućnosti. Boriti se za bolju Hrvatsku, graditi bolju Hrvatsku, graditi Hrvatsku u kojoj će svi biti ravnopravni, u kojoj neće dobro živjeti samo šačica privilegiranih pojedinaca nauštrb svih drugih', kazao je Grbin.

'Prvo moram reći jedno veliko hvala. Hvala biračicama i biračima diljem Hrvatske koji su dali povjerenje našim kandidatima, od Primorsko-goranske županije, Rijeke, Varaždina, Siska, do brojnih drugih sredina, birači su podržali SDP, dali nam povjerenje, ali nam i dali veliku zadaću. Dali su nam zadaću da gradimo bolju Hrvatsku. Ovi izbori pokazali su nešto važno, od Pule, preko Zagreba, Splita, Varaždina, do Korčule - birači su rekli ne korupciji, ne klijentelizmu, ne nepotizmu', poručio je Grbin u izjavi nakon prebrojavanja rezultata.

'To je Hrvatska kakvu želimo, ali to je Hrvatska kakvu želi i velika većina birača. Od sutra nas čeka puno posla, od posla u Saboru do posla diljem Hrvatske, od posla koji možemo napraviti samo na jedan jedini način - a to je okupljanjem građanske, lijeve, progresivne Hrvatske. To je jedini način da ova država postane bolja', kazao je Grbin.