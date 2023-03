Grbin ima plan za izgradnju 15 tisuća novih stanova, građanima bi bili iznajmljeni po povoljnim uvjetima

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ocijenio je u Rijeci u utorak da se u Hrvatskoj treba ozbiljno razgovarati o sadašnjem turističkom modelu privatnog smještaja te da se od te djelatnosti pravednom i fer poreznom politikom može ostvariti potreban novac i za stanogradnju

Peđa Grbin je, odgovarajući na novinarski upit o nužnosti promjene porezne politike prema iznajmljivačima te s tim u vezi i o ocjeni ekonomista da djelatnost iznajmljivanja značajno utječe i na porast cijena stanova, istaknuo da se slaže s takvom ocjenom.

„Kod nas se smještajem u domaćinstvu smatra kad imate do 20 kreveta, ne računajući pomoćne. To je 40 kreveta i to nije smještaj u domaćinstvu nego je to hotel. Smještaj u domaćinstvu je jedan do dva apartmana u kući u kojoj živite ili samo jedan dodatni stan“, istaknuo je predsjednik SDP-a.