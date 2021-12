[VIDEO] Grbin: Država ne funkcionira, pokazatelj stanje na potresom stradalom području

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u utorak u Sisku u vezi s obnovom u potresu stradalih područja da državi, Plenkoviću, Vladi i ministru Horvatu daje palac dolje "jer je to što su napravili na Baniji u posljednjih godinu dana, a u Zagrebu u godinu i sedam mjeseci pokazatelj da država ne funkcionira"

Tom prilikom, predsjednik SDP-a zahvalio je svim građanima, udrugama, mnogim tvrtkama i jedinicama lokalne samouprave koji su pokazali solidarnost, organizirali te pomogli građanima koji su ostali bez svojih domova, no to nažalost, istaknuo je, nije dovoljno.

“ Obnova mora biti uređena, sustavna, ona mora biti praćena od Vlade Republike Hrvatske i tijela koja su za to zadužena kao što su Fond, Ministarstvo ili Središnji državni ured, koji ne rade ništa. Naime, godinu dana nakon potresa hvaliti se s obnovom 1000 ili 100 objekata na kojima su u stvari smo uklonjeni dimnjaci je sramotno", ocijenio je Grbin.

"Mi smo ovdje da apeliramo na državu da napokon počne raditi svoj posao. Najveća tragedija države je činjenica da je novac osiguran iz europskih sredstava, no oni koji bi trebali njime upravljati i koji bi trebali osigurati da novac bude utrošen na adekvatan način nisu to u stanju", rekao je predsjednik SDP-a.

Kako je dodao, posljednjih šest mjeseci slušali su svađe između ministra Horvata i ravnatelja Fonda Vanđelića, koji su upirali prstom jedan u drugoga, umjesto da su radili na dobrobit građana.

"Realnost je da su ljudi u kontejnerima i da novu godinu dočekuju u neizvjesnosti te - da nema dobrih ljudi u Hrvatskoj koji su uskočili i pomagali kad je bilo potrebno - pitanje je bi li i ovo čime se Horvat danas hvali bilo odrađeno. Njima veliko hvala, a državi, Plenkoviću, Vladi, ministru palac dolje jer ovo što su napravili na Baniji u posljednjih godinu dana, a u Zagrebu u posljednjih godinu i sedam mjeseci je pokazatelj koliko naša država ne funkcionira. Nadam da se će početi raditi svoj posao ili neka priča o prijevremenim izborima ne bude samo priča, već neka puste da državom upravljaju oni koji to mogu, koji to znaju i koji to žele”, rekao je Grbin.