Gradonačelnik Koprivnice zbog mogućeg preseljenja Podravkine Pekmezare piše premijeru: To je duša grada sa srcem

Nakon neslužbenih najava da se Podravkina proizvodnja pekmeza iz Koprivnice seli u Varaždin, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić poslao je u srijedu otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem ga moli da to spriječi

U pismu piše da je pogon za preradu voća simbol Podravke, Koprivnice i cijele Podravine i da to mora znati svaki član Nadzornog odbora i država, koja je spremna zbog nekog političkog ili nečijeg navodnog financijskog interesa prodati simbol jednog kraja, jednog vremena.

Također ističe da je Podravcima i Koprivničanima Pekmezara jednako važna kao i tako željeni Pelješki most krajnjem jugu zemlje.

Od premijera očekuje da se "jednakim žarom bori za njihovu Pekmezaru jer je to njihov most, njihova cesta što spaja generacije njihove Podravine i gradi neraskidiv bedem nepromišljenim odlukama ljudi koji ne znaju što je to Pekmezara, koji ne razumiju narav mirnih i marljivih Podravaca, koji će jedno vrijeme podnositi nepravdu, ali će znati ustati i boriti se protiv nje".

Jakšić ističe da se "osjećaju kao građani drugoga reda u zemlji koju vole, za koju žele da ih prihvaća kao ravne drugima" te da se marljivost i strpljivost građana Koprivnice u slučaju Pekmezare očito krivo shvaća.

"Preseljenje Pekmezare ne smije biti kazna za našu predanost i ljubav prema Podravki. Pekmezara je srce Podravke i mora ostati u našoj Koprivnici. Nema tog ekonomskog razloga kojim ćete moći isprati gorčinu nepravde koju osjeća svaki Podravkaš, a danas smo svi mi u Koprivnici i cijeloj našoj Podravini Podravkaši", ističe Jakšić i poziva premijera Plankovića da se "autoritetom velikog dioničara suprotstavi toj nerazumnoj odluci i zaustavi preseljenje Pekmezare" i time pokaže da je premijer svih građana, koji razumije potrebe svih gradova bez obzira na to što u svima njegova stranka nije na vlasti.

On u pismu podsjeća da je prije dvije godine ministar Goran Marić opravdavao svoju snažniju prisutnost u Podravki tvrdeći da ona ne smije biti ničiji politički bankomat, nego se hitno mora vratiti na listu kompanija od strateškog interesa Republike Hrvatske.

"Čini se da je to bila samo privremena pjesma za naše uši, odnosno politički popeglani spin za umirenje lokalne zajednice, a ispod stola se događalo nešto drugo. Ne ulazeći u sadašnje trgovanje dionicama kompanija izlistanih na burzi, volio bih znati koji je stav države, kao velikog dioničara i zagovornika ideje o vraćanju Podravke na listu strateških kompanija, o tome da su mirovinski fondovi postali većinski vlasnici Podravke s više od 50 posto dionica", stoji u pismu gradonačelnika Jakšića, koji se pita radi li se tu o nekom prešutnom dogovoru s mirovinskim fondovima o daljnjoj privatizaciji Podravke nekom poznatom kupcu za kojeg "igraju" mirovinci.

"S obzirom na to da je ministar Goran Marić vodio Skupštinu dioničara Podravke, teško je povjerovati da nema baš nikakvih informacija. Možda o tome nešto zna i predsjednik Sabora i glavni tajnik stranke kojoj ste na čelu", ističe Jakšić, koji traži jasne odgovore koji će ukloniti bilo kakve sumnje u preseljenje Pekmezare i prodaje Podravke već poznatom kupcu putem transakcija mirovinskih fondova.

Gradonačelnik Koprivnice izražava nadu da će se nastojanju da Pekmezara i Podravka ostanu u rukama sadašnjih vlasnika pridružiti i županijska vlast te lokalni predstavnici u Nadzornom odboru Krunoslav Vitelj i Dajana Milodanović.

"Podravci jesu mirni i marljivi, šutljivi i radišni, ali za našu Pekmezaru i Podravku bit ćemo se spremni boriti kao za svoj Pelješki most jer Podravka je Koprivnica, a Koprivnica je Podravka. Pozdravljam Vas iz grada sa srcem, sjedišta kompanije sa srcem", zaključio je Jakšić otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću.

Podravka je izrasla na proizvodnji pekmeza koju su 1934. godine pokrenula braća Wolf.