Gradonačelnik Dubrovnika odgovara: Nije istina da ne financiramo bolnicu

Gradonačelnik Mato Franković rekao je u četvrtak da nisu istinite izjave ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Luciana Vukelića i direktora Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražena Jurkovića da Dubrovnik ne sudjeluje u financiranju bolnice te je dodao da će joj Grad i dalje pomagati.

Poručio je kako će, iako to nije zakonski dužan, Grad Dubrovnik nastaviti financijskim donacijama pomagati dubrovačku bolnicu i druge ustanove u zdravstvu. To će činiti, istaknuo je Franković , jer želi svojim građanima osigurati najbolju moguću kvalitetu zdravstvene usluge.

„Dopustite da izrazimo svoju iznenađenost, čak zaprepaštenost, činjenicom kako gospoda Vukelić i Jurković, kao dio čelnih ljudi koji upravljaju hrvatskim zdravstvenim sustavom nisu do kraja upoznati s događanjima u zdravstvu na području Republike Hrvatske te u javnost distribuiraju ovakve tvrdnje koje su suštinski potpuno netočne. Naime, iako ga zakon na to ne obvezuje, jer su osnivači bolnica županije, Grad Dubrovnik je iz svog lokalnog proračuna samo u posljednje dvije godine za potrebe Opće bolnice Dubrovnik izdvojio gotovo 7 milijuna kuna javnog novca, a do kraja ove godine planiramo izdvojiti još 2 milijuna kuna, što zorno prikazuje koliko su gospoda Vukelić i Jurković pogriješili u svojim istupima“, istaknuo je Franković.

Posebno ga iznenađuje istup ravnatelja HZZO-a Vukelića 'koji, ničim izazvan, spominje Grad Dubrovnik, iako bi trebao biti svjestan kako je svojom odlukom prije dvije godine ukinuo punkt hitne medicinske pomoći na Elafitskim otocima, ocijenivši ga nepotrebnim'.

„Svjesni važnosti dubrovačkih Elafita, ova gradska uprava odlučila se u potpunosti financirati navedenu uslugu te smo u posljednje dvije godine samo za ovu svrhu izdvojili ukupno 840 tisuća kuna, a sve kako bi zdravstvena skrb na našim elafitskim otocima ostala na nivou kakav stanovnici ovih otoka, građani Grada Dubrovnika, zaslužuju“, ustvrdio je Franković.

Podsjetio je kako Grad Dubrovnik i dubrovačka bolnica surađuje na projektu izgradnje i opremanja senzoričkog parka u Dubrovniku te napomenuo kako je posljednja novčana donacija Grada prema Bolnici od 2,1 milijun kuna bila namijenjena obnovi bolničkoga informatičkog sustava.

„Prošle godine je donacijom gradske Javne ustanove Rezervat Lokrum te drugih donatora nabavljen novi, suvremeni digitalni mamograf. Nadalje, poznato je kako je, zbog kretanja tržišta nekretnina, pitanje stanovanja jedan od većih problema u Gradu Dubrovniku. Stoga je Grad Dubrovnik odlučio bez naknade ustupiti dva stana u svom vlasništvu Općoj bolnici Dubrovnik“, nastavio je nabrajati donacije Franković.

Podsjetio je i kako bolnica nije jedina zdravstvena ustanova na području grada koju Grad Dubrovnik financijski potpomaže.

„Spomenut ćemo financiranje nabavki specijaliziranih vozila za Hitnu medicinsku pomoć i Dom zdravlja s preko 700 tisuća kuna. Za Dom zdravlja nabavljena su tri analizatora krvi za djecu. Dugi niz godina Grad s više od pola milijuna kuna godišnje financira ljetnu ambulantu u povijesnoj jezgri i ambulantu na otoku Koločepu.

Grad je Domu Zdravlja dodijelio i vrijedan prostor u Dubrovniku za pedijatrijsku i logopedsku ambulantu. U adaptaciju je uloženo više od milijun kuna te je u postupku nabava potrebne zdravstvene i druge opreme, sve financirano iz proračuna Grada Dubrovnika. Kako trenutno Dom zdravlja nije u mogućnosti financirati liječnicu i medicinsku sestru u pedijatrijskoj ambulanti Mokošica, Grad je za tu uslugu izdvojio 400 tisuća kuna. I kao posljednje, ali ne manje značajno, Grad Dubrovnik u potpunosti financira fizioterapeuta u dubrovačkoj bolnici za djecu s poteškoćama u razvoju, za što se iz proračuna izdvaja 180 tisuća kuna“, nabrojio je Franković.

Dubrovački gradonačelnik istaknuo je kako su plasiranjem neistina u javni prostor Vukelić i Jurković, iz samo njima poznatih razloga, obmanuli javnost, i to u jeku 'javne rasprave' o stanju u hrvatskom zdravstvu, a koje je opterećeno brojnim problemima. „Osjetili smo potrebu javno reagirati jer se uzastopnim istupima ovakve prirode nanosi šteta Gradu Dubrovniku, i to od strane onih koji bi trebali poznavati činjenice“, zaključio je Franković.