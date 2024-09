Gradonačelnik Beograda mislio ozbiljno: Izmjestit ćemo grob Tita. Draža Mihajlović dobit će spomenik

Josip Broz Tito, nekadašnji doživotni predsjednik SFR Jugoslavije, poslije smrti 1980. pokopan je u mauzoleju, nazvanom Kuća cvijeća, koja je danas dio Muzeja Jugoslavije, a njegovu pogrebu je, uz najviše počasti, nazočilo više od 200 delegacija iz cijelog svijeta, među kojima 33 predsjednika, 21 premijer, četiri kralja, pet prinčeva, te čelnici međunarodnih organizacija.

Zajednička grobnica četvorice narodnih heroja – Ive Lole Ribara, Đure Đakovića, Moše Pijade i Ivana Milutinovića, nalazi se u okviru povijesne tvrđave i gradskog parka Kalemegdan.

Šapić je novinarima rekao da je odluka o izmještanju 'u nadležnosti Ministarstva kulture' jer je Kalemegdan pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i Muzej Jugoslavije, ali da će „gradske vlasti učiniti sve da dođe do izmještanja grobnica”. Ja lično i gradske službe ćemo, ako se to provede, učiniti sve da se obavi kvalitetna ekshumacija, ne na barbarski način, i da se jednom za svagda raskrsti s boljševizmom i komunizmom, koji je bio poguban po srpski narod. Bit ćemo spremni i da financiramo ekshumaciju, rekao je Šapić.



Za inicijativu da se u središtu grada podigne spomenik Draži Mihailoviću, rekao je da je 'on to zaslužio'. To je važno i zbog nacionalnog pomirenja, izjavio je Šapić, ustvrdivši da je Mihailović bio jedan od najodlikovanijih srpskih časnika i borac u svim ratovima koji je 'postumno dobio najviša američka i francuska odličja'.

Šapić je i ranije najavio da će zatražiti da Kuća cvijeća i Muzej Jugoslavije postanu 'muzej srpske povijesti', te da se Josip Broz Tito 'vrati u Kumrovec'.