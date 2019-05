Gradnja novog mosta kod Gradiške između Hrvatske i BiH mogla bi početi tijekom ljeta

Hrvatski konzorcij Integral-Đuro Đaković montaža-Zagreb montaža dostavio je najpovoljniju ponudu za izgradnju novog mosta preko Save kod Gradiške, koji bi trebao povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a konačni odabir izvođača radova na ovom projektu očekuje se do ljeta, kada bi trebala početi i gradnja, objavile su u utorak banjolučke "Nezavisne novine".

"Sve nove informacije imat ćemo nakon sastanaka koje obavimo u Zagrebu", kazao je Pejić navodeći kako će se to svakako dogoditi do kraja svibnja.

U prosincu prošle godine otvorene su ponude koje su pristigle na javni natječaj za gradnju mosta koji bi već izgrađenu autocestu iz pravca Doboja do Bosanske Gradiške trebao povezati s autocestom Zagreb-Lipovac i tako značajno ubrzati cestovni promet iz sjevernog dijela Hrvatske ka središnjoj Bosni i Sarajevu.

Na bosanskohercegovačkoj je strani početkom ove godine okončana i gradnja suvremenog carinskog terminala, no on neće biti u funkciji sve dok ne bude izgrađen most, a teretni promet do tada će se nastaviti odvijati preko preopterećenog prijelaza koji prolazi kroz središte Bosanske Gradiške.

Konzorcij Integral-Đuro Đaković montaža-Zagreb montaža ponudio je izgraditi most za nešto manje od 23,5 milijuna eura, što je gotovo dvostruko povoljnije od ponude koju je dao konzorcij Heringa i Mostogradnje, u kojemu su procijenili da bi ih gradnja stajala čak 41,5 milijuna eura.

Pristigla je i ponuda u iznosu od 46,2 milijuna eura koliko za gradnju mosta traže tvrtke ICM i Maeg construzioni iz Italije.

Bude li doista u svibnju odabran izvođač radova, novi bi most kod Gradiške trebao biti u pušten u promet 2022. godine, jer je planirani rok gradnje 30 mjeseci.

Hrvatska i BiH troškove gradnje, projicirane na 30 milijuna eura, dijele ravnomjerno, s tim da u taj iznos ulazi i 6,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Hrvatska će ipak morati osigurati dodatna sredstva do vrijednosti od 70 milijuna eura kako bi izgradila priključnu prometnicu do autoceste Zagreb-Lipovac.