Grad Vukovar obnovio ulicu do oranica Penavina oca

Grad Vukovar obnovio je ulicu koja vodi do novih oranica u vlasništvu oca gradonačelnika Ivana Penave

Jedna je oranica površine 7089 kvadrata, a druga 6519 kvadrata. Platio ih je, prema kupoprodajnom ugovoru, 50.000 kuna, odnosno 3,67 kuna po kvadratu, što je otprilike ista cijena po kojoj je platio oranice u Borovu naselju, a to je, kako smo već pisali, znatno niza cijena od tržišne za poljoprivredna zemljišta na vukovarskom području koja je najčešće 8 kn po kvadratu.

No, to nije sve. Ante Penava ponovno je bio aktivan u studenome prošle godine, kada je kupio još jednu oranicu u ulici Čvorkovac, površine 8321 kvadrat, a platio ju je 35.000 kuna. Međutim, njegov sin, gradonačelnik Vukovara, tvrdi da je u tom slučaju zapravo došlo do zamjene zemljišta s jednim vukovarskim poljoprivrednikom, donosi Jutarnji list.