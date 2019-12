Grabar-Kitarović u Imotskom: Borit ću se za prava hrvatskog naroda u BiH

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju je u Imotskom pozvala birače da joj daju povjerenje za novi predsjednički mandat, zahvalila je brojnim braniteljima iz Imotskog koji su sudjelovali u obrani Hrvatske i BiH, a hrvatskom narodu u BiH poručila da će se boriti za njihova prava.

'Posebno hvala gradonačelnicima Imotskog i Posušja, svim državnim dužnosnicima, te ministru obrane Damiru Krstičeviću s kojim sam pet godina blisko radila na uspostavi sustava Domovinske sigurnosti. Hrvatske su granice danas sigurne, ali ono što nikada ne bismo željeli, je podizati prepreke ili žice prema BiH u kojoj živi naš hrvatski narod, kao autohtoni, jednakopravan, konstitutivni narod BiH čija je to druga domovina', rekla je Grabar-Kitarović.

Zahvalila se i braniteljima iz Imotskog podsjetivši koliki veliki broj ih je sudjelovao u obrani Hrvatske i BiH od velikosprske agresije tijekom Domovinskog rata. Zahvalila je i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila.

'Snažnija povezanost Hrvata s dvije strane ove granice'

Hrvate u BiH Grabar-Kitarović je podsjetila da je posljednjih pet godina stajala uz njih i borila se za njih, što nije bilo lako s obzirom da su tijekom 15 godina njeni prethodnici ostavili 'pustoš krivih politika'.

No, dodala je predsjednička kandidatkinja HDZ-a Grabar-Kitarović, to je činila svim srcem, a to će činiti i dalje.

'Borit ću se za prava hrvatskog naroda u BiH, da budu istinski jednakopravni i da sami biraju svoje političke, a ne samo etničke predstavnike, da imaju sve mogućnosti kao i svi ostali u BiH', naglasila je.