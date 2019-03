Grabar-Kitarović održala bilateralni sastanak s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom

Na marginama konferencije Ujedinjenih Naroda „Žene na vlasti“, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je održala bilateralni sastanak s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom, priopćeno je iz njezina ureda

Sugovornici su razgovarali o stanju na jugoistoku Europe, s posebnim naglaskom na stanje u Bosni i Hercegovini i o položaju Hrvata u BiH, te o trenutnim globalnim izazovima, piše u priopćenju.

Predsjednica Grabar-Kitarović kazala je da Hrvatska podupire nastavak postupka proširenja na svih šest zemalja jugoistočne Europe.

Posebno je istaknula zadovoljstvo politikom ljudskih resursa, što je prvi put u povijesti UN-a rezultiralo ravnopravnošću spolova u UN-ovoj skupini višeg rukovodstva te pozdravila napredak ostvaren u revitalizaciji rada Glavne skupštine UN-a, priopćio je Ured.

Grabar-Kitarović je ranije u utorak u New Yorku govorila na konferenciji "Žene na vlasti". Tijekom boravka u New Yorku do 13. ožujka osim bilaterlanih sastanaka predviđen je i predsjedničin susret s hrvatskom zajednicom u New Yorku.