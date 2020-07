Gotovo polovica političkih stranaka nije predala izvješća o donacijama, prijete im kazne do 100.000 kuna

Od 167 registriranih političkih stranaka, čak 71 nije izvijestila o donacijama dobivenim u prvoj polovici ove godine zbog čega mogu biti novčano kažnjene od 10 tisuća do čak 100 tisuća kuna

Naime, sve registrirane stranke, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici morali su do 15. srpnja u ponoć Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti izvješća o donacijama. Oni koji tu obvezu nisu ispunili napravili su prekršaj za koji mogu biti novčano kažnjeni - stranke od 10 tisuća do 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnici i vijećnici od dvije tisuće do 20 tisuća kuna. Hoće li neka od stranaka biti novčano kažnjena i u kojem iznosu sada je teško predvidjeti s obzirom na proceduru koja slijedi.

Naime, nakon što DIP obavijesti Državno odvjetništvo RH da su neke stranke počinile prekršaj, na tom tom je tijelu da procijeni 'isplati' li se pokrenuti postupak s obzirom na činjenicu da brojne stranke nisu imale donacija. Odluči li se, ipak, na taj korak, konačnu odluku o novčanoj kazni donijet će sud. Prema DIP-ovim podacima, polugodišnje izvješće dostavilo je 96 stranaka, od čega njih devet izvan zakonom propisanog roka. Među strankama koje nisu ispunile zakonsku obvezu su i stranaka koje imaju svoje zastupnike u Hrvatskom saboru, konkretno HSLS i Radnička fronta.