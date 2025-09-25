Gotovina: Roso nas je motivirao i bodrio u najtežim trenucima rata

Na komemoraciji za preminulog generala Antu Rosu, branitelja i utemeljitelja Hrvatskog generalskog zbora, u četvrtak mu je odana počast te iskazana zahvala i poštovanje za neizmjeran doprinos za slobodu domovine i ustroj Hrvatske vojske, a obitelji i kolegama posebno je izražena sućut

Umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Zorislav Roso, sudionik u svim važnijim operacijama Domovinskog rata rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a umro je 16. rujna u Francuskoj, gdje je i pokopan. "General Ante Roso jedan je od temelja Hrvatske vojske i u temeljima samostalne i suverene Republike Hrvatske dao je nemjerljiv doprinos. Kao dragovoljac, došao je iz Legije stranaca u Hrvatsku, a pri ustrojavanju Hrvatske vojske, svojim iskustvom i svojim sposobnostima doprinio je razvoju prvih profesionalnih postrojbi, specijalne postrojbe Bojne 'Zrinski'", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Kasnije, na svim bojištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, njegov cjelokupan doprinos za slobodu Hrvatske je ogroman, dodao je. Medved je istaknuo kako su vojnici u njega kao zapovjednika imali beskrajno povjerenje. "General Roso bio je pouzdan i odgovoran, odvažan i odlučan, a iznad svega častan čovjek i zbog tih vrlina bio je posebno cijenjen. Uvijek uzdignute glave, uspravan, ustrajan i dosljedan. Njegov život obilježila je ljubav prema Hrvatskoj", poručio je.

KOMEMORACIJA Pogledajte tko se došao oprostiti od generala Ante Rose Pogledaj galeriju





