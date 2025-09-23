na ispraćaju ministar

Umirovljeni general Ante Roso pokopan u Francuskoj

M. Šu.

23.09.2025 u 18:26

Ispraćaj Ante Rose
Ispraćaj Ante Rose Izvor: Društvene mreže / Autor: Ivan Anušić/X
U Francuskoj je pokopan umirovljeni general zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane Ante Roso, koji je sudjelovao u mnogim akcijama Domovinskog rata

Na posljednjem ispraćaju generala Rose bili su ministar obrane Ivan Anušić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, ravnatelj Obavještajno-analitičkog centra Europske unije Daniel Markić te general Ivan Raos.

'General Roso bio je domoljub, istinski vojnik i ratnik, vješt strateg i prvi general Zbora Hrvatske vojske. Slavonac koji kao politički emigrant svoju domovinu nikada nije zaboravio i vratio joj se kada joj je pomoć bila najpotrebnija. Svoja znanja i iskustvo ugradio je u stvaranje Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu', objavio je na društvenim mrežama ministar Anušić.

Roso je bio, dodao je, prvi zapovjednik prve specijalne jedinice Hrvatske vojske – bojne „Zrinski“ te je dao nemjerljiv doprinos u brojnim operacijama HV-a, osobito u VRO Maslenica. 'Republika Hrvatska, Hrvatska vojska i hrvatski narod zauvijek će mu biti zahvalni', poručio je.

