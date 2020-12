Goran Tešović: Tko se cijepi, skoro će sigurno preživjeti koronu pa i uz teške komorbiditete'

s Kinike za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević' član je Nacionalnog savjetodavnog odbora za cijepljenje i vodeci stručnjak u Hrvatskoj za cijepljenje. On je za N1 objasnio što očekivati od cjepiva, koliko biti siguran u njegovu učinkovitost

"Postoji veći broj cjepiva koja su razvijena na većem broju postojećih platformi, koje su sve nove ili relativno nove. Neka od tih cjepiva su već krenula u kliničku upotrebu", kazao je.

"Ne treba biti u strahu od tih cjepiva", poručio je i to potom argumentirao:

"Razvijena su po svim principima suvremene vakcinologije. Ono što možda neke zbunjuje i izaziva dodatni zazor je da se sve radilo u popriličnoj brzini. Međutim, tu brzinu diktira epidemiološka situacija u svijetu - ogroman broj oboljelih, ogroman broj preminulih, pa je to ključni razlog zbog kojega se moralo djelovati vrlo brzo."



"To ne znači da se radilo neodgovorno. Iza svih cjepiva stoje prekliničke studije koje su obuhvatile desetke tisuća ispitanika i koje su dokazale učinkovitost, zaštitnost cjepiva... S druge strane, vrlo su rigorozna pravila na osnovu kojih se bilježi prisutnost nuspojava", rekao je dr. Tešović.

Za cjepiva koja su razvijena kazao je da su im nuspojave uglavnom blage ili umjerene. Usto, kako će do trenutka do kojega će cijepljenje protiv covida početi i u Hrvatskoj, već neko vrijeme trajati cijepljenje u nekim drugim zemljama, to će značiti da će Hrvatska imati dodatne informacije o djelovanju cjepiva:

"Kroz idućih nekoliko tjedana imat ćemo dodatne informacije iz epidemiološkog praćenja što je uobičajeni način na koji se neko novo cjepivo promatra nakon uvođenja u široku upotrebu. Nakon što se primjene stotine, tisuće, milijuni doza u populaciji... vidjet ćemo dobivamo li neki novi signal."



Može li cjepivo dovesti do kolektivnog imuniteta i ako da, kada, kazao je da se o tome ne može govoriti unaprijed, jer postoje i neki prirodni načini širenja epidemije:

"Sad govoriti bi li nam trebalo 50, 60, 70 posto procijepljenosti, ne mogu sada reći. Ali, što se brže budemo cijepili, prije ćemo se vratiti u neku životnu normalu."

Posebno je, objasnio je, nužno biti oprezan da sve izgovoreno bude točno i precizno zbog jedne iznimne okolnosti:

"Pogotovo u svjetlu činjenice da jačaju antivakcinalne aktivnosti u svijetu, pa tako i kod nas."

Dr. Tešović je rekao da će tijekom kampanje cijepljenja epidemiolozi stalno prikupljati i dostavljati sve nove i nove podatke o učinkovitosti i ponašanju cjepiva koje se primjenjuje:



"I na taj način će se sticati povjerenje ljudi da dobivaju sigurno i učinkovito sredstvo koje će spriječiti da umru. Naime, virusna cjepiva pa tako i ovo, prvenstveno ima smisao spriječiti teške oblike bolesti i prevenirati smrt. Prema tome, onaj tko bude cijepljen, vrlo vjerojatno ili gotovo sigurno, bez obzira kojoj populaciji pripada, preživjet će zarazu koronavirusom."

Na pitanje voditeljice odnosi li se to i na građane s komorbiditetima, odnosno na najosjetljivije u populaciji, Tešović je odgovorio: Tako je.'

"Vi ste cijepljeni i nećete oboljeti od teškog, od smrtonosnog oblika bolesti. Da li to znači da se vi nećete moći inficirati virusom i prenijeti ga na onoga u vašoj blizini tko nije cijepljen, to u ovom trenutku još ne možemo tvrditi", kazao je.

Rekao je i to da smatra da je najizgledniji scenarij nakon cijepljenja, da će cijepljenje značajno smanjiti broj oboljelih u populaciji, što će dovesti ili do polaganog slabljenja i nestanka epidemije ili do "nekog sezonaliteta kakav već stoljećima imamo kod gripe".