Goran Marić bio je prema njima široke ruke: Istražili smo što je sve darovao Crkvi te žale li biskupi zbog njegova odlaska

'Imovina je veleposlanica života, njeno aktiviranje znači život', izrekao je više puta donedavni ministar državne imovine Goran Marić, često prilikom potpisivanja ugovora o darovanju državne imovine, a najčešće kad je ona prelazila u ruke Katoličke crkve. Diljem države Marić je, kako stoji u rekapitulaciji njegova mandata, posijao 554 darovna ugovora i odluke - uz još nekoliko stotina ugovora o pravu služnosti, davanju na uporabu i slično - no mogla se primijetiti njegova posebna nadahnutost kada su se s druge strane stola nalazili nadbiskupi, biskupi i drugi pripadnici klera

Slučaj će htjeti da je upravo njegov privatni deal s franjevcima i sporna obnova jednog njihova samostana, nakon čega je u vlasništvu tvrtki povezanih s njime završio stan u Zagrebu, jedan od brojnih razloga Marićeva gubitka ministarske fotelje. A u koroti bi, barem ako je suditi po velikodušnosti donedavnog ministra državne imovine, zbog toga mogli završiti i viđeniji pripadnici klera. Od istoka Slavonije do juga Dalmacije.

Prva zapaženija darovnica Vlade i Ministarstva državne imovine datira iz kolovoza 2017. godine, kad je porečkom i pulskom biskupu Draženu Kutleši predana Vila Idola u Puli , s pripadajućom gospodarskom zgradom i zemljištem. Najljepša pulska vila iz austrougarskog perioda, vrijedna 19,7 milijuna kuna, dotad je formalno bila u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, no intervencijom iz Vlade promijenila je vlasnika baš 'na dan sjećanja na žrtve svih totalitarističkih režima', kako je tada objašnjavano, te postala biskupski dvor. Upravo tom prilikom Marić je opisao transakciju kao 'unošenje duhovne svježine'.

Negdje u isto vrijeme na svoje je došla i Splitsko-makarska nadbiskupija, kojoj je u vlasništvo predana višeetažna luksuzna palača na samom Peristilu, u srcu Splita. Ondje je trebao biti otvoren Muzej sakralne umjetnosti, što se nikada nije dogodilo, navodno jer ipak nisu riješeni vlasnički odnosi. No zanimljiv je detalj iz nedavne prošlosti ove palače: nju je, naime, prethodno potpuno obnovilo Ministarstvo kulture, pa nadbiskup nije trebao učiniti doslovno ništa osim eventualno promijeniti bravu.

No najpompoznije je ipak bilo darovanje više od 30 tisuća četvornih metara zemljišta bivše vojarne Dračevac, procijenjenog na 84 milijuna kuna, također Splitsko-dalmatinskoj nadbiskupiji. Dogodilo se to na prošlogodišnjoj sjednici Vlade u Splitu i ostalo relativno skriveno pored desetaka drugih projekata, no godinu kasnije činjenice govore da je upravo darivanje Crkvi jedino konkretizirano u stvarnosti. Dok je za zemljišta i objekte koji trebaju pripasti samom gradu Vlada usvajala 'zaključke o namjeri darovanja', koji mahom još uvijek nisu provedeni, svoj komad Dračevca Crkva je promptno dobila.

Cijela ta bivša vojarna, inače, predviđena je za budući veliki tehnološki park i prometni centar, ali čudnim putovima u posao se ubacila Crkva i zgrabila trećinu. Tportalovi sugovornici iz gradske uprave još tada su govorili o teškim i mučnim pregovorima oko smještaja parcele i na koncu bili zadovoljni jer je upravo ta trećina obuhvatila trošnu i ruševnu zgradu u kojoj se danas nalazi Općinski sud. 'To znači da će se najprije morati riješiti problem suda', govorili su tada, što se pokazalo istinitim.