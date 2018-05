Goran Aleksić: Martina Dalić će sigurno otići

Gost emisije "Nedjeljom u dva" HRT-a bio je saborski zastupnik Goran Aleksić. S urednikom Aleksandrom Stankovićem razgovarao je o najnovijoj aferi u vezi Lex Agrokor, ekonomskim problemima zemlje te odnosima s partnerskom strankom, Živim zidom.

Na pitanje da li su mu pale neke iluzije o hrvatskoj politici kada je ušao u Sabor Goran Aleksić je kazao: 'Nisam imao nikakve iluzije, zna se tko određuje stvari, kako stvari idu. Zna se kako se napreduje, zna se tko je gazda, sve je to isto. Znao sam da u Hrvatskom saboru ono što Vlada predlaže to Sabor donosi. Znači, nema šanse da nešto što opozicija predloži prođe.'

Dodao je da je to na neki način obeshrabrujuće, no da bi se to moglo u budućnosti promijeniti.