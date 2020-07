Godišnjica gašenja Aluminija, bivši radnici pesimistični

Bivši radnici mostarskog Aluminija u petak su izrazili pesimizam da će se ponovno pokrenuti proizvodnju u nekadašnjem gigantu nakon što su postavili vijenac i zapalili svijeće ispred ulaza u kompaniju prisjećajući se trenutka kada su prije točno godinu dana njegovi pogoni prestali s radom

U petak su se ispred ulaza u tvornički krug šestorica nekadašnjih radnika kratko okupili, zapalili svijeće i položili vijenac za ugašeni kombinat.

'Nakon svih pregovora, nakon gašenja kad smo vidjeli da je to bila samo jedna prazna priča i da od pokretanja tvornice nema ništa. I ovo što se sada govori o pokretanju Ljevaonice, rekao bih da Aluminij nije samo Ljevaonica, Aluminij je 900 ljudi, a ne samo 80 ili 100 njih', rekao je nekadašnji predsjednik sindikata u Aluminiju Romeo Biokšić.

Dodao je kako je jedan dio bivših zaposlenika napustio zemlju, dok dio još uvijek čeka eventualni početak rada. 'Neki ulažu nade u pokretanje proizvodnje. Ali nažalost godinu dana poslije ništa se nije realiziralo'.

Bivši predsjednik Skupštine Sindikata Aluminija Pero Bebek rekao je kako su male nade za pokretanje proizvodnje. 'U međuvremenu se pojavila Abraham Grupa i ona je ponudila svoje rješenje. No, ni to se nije dogodilo i ljudi više nema vjere. Najveći broj ljudi misli da se to neće dogoditi', istaknuo je Bebek.

Izraelsko-kineska grupacija najavila je ponovnu postupnu obnovu proizvodnje najprije u pogonima Ljevaonice, zatim Anoda i Elektrolize. No, zbog problema nastalih s epidemijom koronavirusa najavili su modificiranje planova za početak rada. Aluminij je bio najveća kompanija u Hercegovini i zapošljavao je oko 900 radnika.

Oko 20 posto kapaciteta Luke Ploče je bilo vezano uz tu kompaniju. Kompanija je osnovana 1981. godine, a prekinula je proizvodnju ratne 1992. godine, da bi bila obnovljena uz pomoć hrvatske Vlade 1997. godine. Najveći pojedinačni suvlasnik kompanije je Vlada Federacije BiH s udjelom od 44 posto, isto toliko imaju mali dioničari radnici, a 12 posto suvlasnik je Vlada Republike Hrvatske.