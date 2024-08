Gmazove i glodavce pronalaze i u krevetu: 'Vlasnici ne vode brigu, ovo je postalo neizdrživo'

'Vlasnici ne vode brigu. Mi smo u par navrata bili u Općini i razgovarali s načelnikom Hrvojem Topalovićem. Ne mari niti on niti komunalni redar. Nitko nije dolazio sve ove godine. U kuću nam ulaze miševi i štakori, a u dvorište lisice i zmije ', kaže gospođa Božić.

Stanovnica Đurđenovca, Željka Božić, jedna je od onih stanovnika koji se redovno suočavaju s problemima lokalne zajednice, kako oni tvrde, vezane za njihovo zdravlje i sigurnost. Gospođa Božić napomenula je da dugi niz godina ima problema zbog zapuštene kuće koja je tik do njezine.

'Regionalna vlast skriva nalaze o posljedicama i zapisnike nastale u procesu izdavanja dozvole za rad i nema nikakvu odgovornost u tome, a nacionalna u kolapsu sustava gospodarenjem otpadom. U ovoj državi ne postoji odgovornost za propuste u postupanjima, a to kako građani žive na kraju ispadne samo njihov problem', kaže Bježančević.

Potpredsjednik Općinske organizacije SDP-a Đurđenovac Luka Vukić napomenuo je da je obilazak naselja ovog tipa u Općini Đurđenovac učinjen i prošle godine kada su problemi Đurđenovčana bili isti, a situacija je od tada ostala nepromijenjena. 'Prošle godine bili smo na ovom mjestu u isto ovo vrijeme, potom smo sastavili dopis Općini i nikada na njega nismo dobili odgovor. Ima još zapuštenih okućnica, izašli smo na teren, utvrdili postojeće stanje i također slali dopise. Ovo je jedan konkretan primjer nebrige Općine za svoje građane.' tvrdi Vukić.

Problemi s glodavcima, sisavcima i gmazovima stvaraju veliki strah među lokalcima koji se boje pustiti svoju djecu van, a strahuju i od otvarnja prozora navečer radi štetočina koje već drugu godinu za redom teroriziraju njihovo susjedstvo. Životinje im uništavaju imovinu, uvlače im se u čarape, a pronalaze ih i u krevetu. 'Ovo je postalo neizdrživo. Molimo pomoć medija, ne znamo više kome da se obratimo. Ja vas molim da se ovaj problem riješi. Ovo naprosto nema smisla, ne možemo ovako živjeti', govori Željka Božić.

Gospođa Božić napominje kako im je bor zapuštene kuće uništio ogradu, te kako vlasnik uopće ne želi surađivati unatoč svim njihovim molbama da se situacija riješi. 'Molili smo vlasnika da to popravi te da nam pomogne da se ta situacija riješi. On je rekao da njega to ne zanima, da radimo što hoćemo. Nemoćni smo', a od Općine rješenje na njihove probleme ne stiže, te tvrde kako su oni, zato što se radi o nečijem privatnom posjedu, naprosto nemoćni.