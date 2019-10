Glavni državni inspektor krši zakon, imovinsku karticu netočno ispunio čak deset puta

Namjerno ili iz neznanja, Andrija Mikulić imovinsku karticu dosad je netočno ispunio čak deset puta

"Prije svega ja vam se želim zahvaliti na vašem upozorenju pri mojem ispunjavanju imovinske kartice. Obzirom da ste me danas upozorili na moj nenamjerni propust, pokrenuo sam već sad postupak promjene upisa kvadrature za nekretnine kao i ostale promjene koje sam dužan unijeti do kraja tekuće godine", rekao je glavni državni inspektor, HDZ-ovac Andrija Mikulić.

Kuća Andrije Mikulić, ako njega pitate, s okućnicom ima 180 četvornih metara. Naime, tako je napisao u svoju imovinsku karticu. No, kad pogledamo u zemljišne knjige ta ista kuća s okućnicom nalazi se na površini od 867 četvornih metara. Glavni državni inspektor u imovinsku karticu upisao je pogrešan podatak. Zatajio je 687 četvornih metara površine svoje nekretnine, otkrila je Potraga RTL-a .

Andrija Mikulić, od 2004. do danas radio je kao pomoćnik glavnog inspektora Državnog inspektorata, predsjedavao zagrebačkom Gradskom skupštinom, i naposljetku prije šest mjeseci postao glavni državni inspektor. Sve nabrojane funkcije podliježu Zakonu o sprečavanju sukoba interesa , i javnost ima pravo znati što točno Mikulić posjeduje.

"Potpuno je jasno da se mora navesti cjelokupna površina čestice na kojoj je kuća i da se da vrijednost dvorišta i kuće zajedno. Dakle, cjelokupna površina i cjelokupna vrijednost nekretnine. To je bitno zato što imovinske kartice moraju biti točne", ističe Nataša Novaković , predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

No, čak niti 180 kvadrata koliko je upisao u imovinsku karticu nije točna površina njegove kuće u Malinskoj. Prema zemljišnom izvatku, jedan je objekt 154, te još jedan od 47 četvornih metara. Dakle, niti u jednom trenutku podatak od 180 četvornih metara, kako je Mikulić upisao u imovinskoj kartici - nema smisla.

"Dat ću sve od sebe, kao i u dosadašnjoj, dugogodišnjoj stručnoj karijeri, da što kvalitetnije obnašam ovu odgovornu dužnost i vodim Državni inspektorat", izjavio je u ožujku ove godine Mikulić.

Obećavši kvalitetu i odgovornost prihvaćajući funkciju glavnog državnog inspektora, Mikulić je po deseti put ispunio imovinsku karticu - netočno. Prvi puta u siječnju 2016., u kartici je pobrojao sve nekretnine. Suvlasništvo nad dvije kuće u Zagrebu i vlasništvo na jednom u Malinskoj.

Da li to znači, pošto je prijavili i dvije nekretnine u Zagrebu kojima je u suvlasništvu, da im je samo upisao kuću, a ne i okućnicu?

"Da, to znači to. To trebam provjeriti i vidjeti o čemu se radi", odgovorio je Mikulić.

Iskreno, ali ponovno netočno. Nekretnine u Zagrebu koje je Mikulić upisao površinom od 85 i 180 četvornih metara, također je upisao bez pripadajućeg zemljišta.

"Ja sam vam rekao da obzirom na ono što ste me vi upozorili, ja sam apsolutno pokrenuo postupak upisa kvadrature zemljišta za sve nekretnine i ostale promjene koje sam dužan unijeti do kraja 2019., a kada gledate kada sam stavio vrijednost za nekretninu, procijenjenu vrijednost onda vidite da je tu bila i vrijednost zemljišta u toj vrijednosti", odgovorio je za Potragu Mikulić i pojasnio zašto je stavio kompletnu procjenu vrijednosti zemljišta s kućom, ali je pod kvadraturu stavio samo kuće:

"To je napravljen nenamjerni propusti, taj propust će se ispraviti."

"Kazne za imovinske kartice jesu od dvije tisuće do 40 tisuća kuna. Imovinska kartica ni ne može imati blažu kaznu, zato što se doista radi o jednom bitnom alatu Povjerenstva", naglasila je Novaković.