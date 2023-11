Glavna hrvatska forenzičarka pojasnila što je nađeno u otrovnoj boci mineralne

'U centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" je nalogom općinskog DORH-a u Rijeci, na vještačenje dostavljena staklena čaša i bočica vode Romerquelle u kojima su bile sporne tekućine koje je oštećeni konzumirao. Provedenim vještačenjem utvrđeno je da su tekućine podudarne te da imaju ista svojstva. Radi se o jako lužnatim vodenim otopinama izrazito visoke pH vrijednosti 13,6, i to na osnovi kalijeva i natrijeva hidroksida, rekla je i naglasila da je provedenim vještačenjem utvrđeno da je riječ o sredstvu za pranje ili odmašćivanje, prenosi HRT .

'PH vrijednosti otopine kreću se od 0 do 14, što znači da je voda neutralna, oko 7, od 0 do 6 govorimo o kiselinama, od 8 do 14 o lužinama. Ovim provedenim vještačenjem, utvrđeno je da kemijski sastav tekućine pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje', rekla je Ledić.