Glavna državna odvjetnica odbacuje sve optužbe: 'Ne! Nisam lagala. Nisam prešutjela istinu!'

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u razgovoru za Novu TV izjavila je kako nije lagala kad je riječ o njezinim kontaktima s Josipom Rimac

'Ne! Nisam lagala. Nisam prešutjela istinu! Ako pogledate SMS poruke, njih sam razmjenjivala s Josipom Rimac, a ja sam bila na položaju prve zamjenice. Logično da se u to vrijeme odvijala komunikacija među nama', rekla je Hrvoj Šipek za Novu TV.

'Imamo komunikaciju kada sam se ja obratila njoj sa zamolbom da me primi na sastanak vezano za koeficijente. I to ne kako se krivo kaže u medijima - koeficijenti državnih službenika jer to nije nadležnost Ministarstva uprave, nego za koeficijente službenika. Radilo se o financijskim istražiteljima i informatičarima koje Državno odvjetništvo nije moglo zaposliti. Oglasi su objavljivani, ali se nitko nije javljao zbog izuzetno niskih plaća', pojasnila je Hrvoj Šipek.

Priznaje da je cijeli dan provela na poslu provjeravajući spomenute SMS-ove. 'Izvukli smo predmete koji bi mogli doći u obzir, kontrolirali i gledali evidencije osobe koje su dolazile u kritično vrijeme', objasnila je.