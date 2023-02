Poznati odvjetnik o dopisivanju Zlate Hrvoj Šipek i Josipe Rimac: Točka bez povratka

RTL Danas objavio je SMS poruke između glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i Josipe Rimac, pitajući je li glavna državna odvjetnica u četvrtak u Saboru lagala zastupnicima i hrvatskoj javnosti i je li povjerenje u pravosuđe došlo na najniže grane?

Ne, glasio je jasan odgovor Zlate Hrvoj Šipek sa saborske govornice. S optuženom Josipom Rimac kontaktirala je, rekla je, samo dok je ova bila gradonačelnica Knina. No, RTL je u posjedu SMS poruka koje dokazuju upravo suprotno. Tako u prosincu 2018. Zlata Hrvoj Šipek, tadašnja zamjenica glavnog državnog odvjetnika traži sastanak u ministarstvu s Josipom Rimac koja je tada bila državna tajnica. Tema - povećanje koeficijenata za državne odvjetnike:

"Hvala od srca doći će provincijal fra Slavko Slišković ja nažalost ne mogu jer od 9 do 11 imam neki već dogovoreni panel sa županijama oko novog ustroja,", navodi Rimac. "Koji bi termin vama odgovarao? Drugi tjedan pa ćemo vidjeti sa zamj. Koketi?", šalje joj potom Hrvoj Šipek. Rimac govori: "Ja mogu 14. i 15.10. u koliko njemu odgovara?". "Kolega Koketi je slobodan 15.10. u 9,00. da li vama odgovara?", pita ju Hrvoj Šipek. "Meni odgovara. Potvrđujem. Može i provincijal taj dan sa mnom? Hvala", traži Rimac.

"Poštovana, samo bih zamolila da me ne zaboravite znam da je gužva. Zahvalna sam. Lp, J. Rimac", kaže Rimac. "Poštovana, dogovorila sam sa zamj. Damjanović i Koketi sastanak u petak 11.10. u 9.30 sati., Lp", odgovara Hrvoj Šipek.

Sastale su se i godinu kasnije u DORH-u. I to baš na teme crkvenog zemljišta u Kninu, ali i Vjetroparka. Rimac, kako doznajemo, na tom je razgovoru upozoravala na problem s Hrvatskim šumama, a iz razgovora je vidljivo da je upravo Hrvoj Šipek tražila zamjenski termin za sastanak, piše RTL.

Poruke je komentirao Ljubo Pavasović Visković.

"Pa pozicija glave državne odvjetnice je i do ovog događaja bila vrlo osjetljiva. Bilo je puno problema tijekom njenog mandata, dosta otvorenih pitanja je ostalo, ali mislim da nakon ove situacije u kojoj ona izgovara nešto što nije točno, što je neistina, i to u hrvatskom Saboru, u koji je birana, ta pozicija ostaje neodrživa. Mislim da je ovo nekakva točka s koje nema povratka", kazao je Pavasović Visković za RTL Danas.

"U ovako osjetljivoj stvari, a afera koja je vezana za gospođu Rimac je vrlo osjetljiva u ovoj državi, dakle, sve te poruke govore štošta o našoj političkoj sceni. I u jednoj takvoj situaciji reći neistinu ovakve vrste, svjesno ili nesvjesno, to je potpuno svejedno. I to u Saboru. To je jednostavno je previše", istaknuo je Pavasović Visković koji se osvrnuo i na sastanak Rimac, koja je tad bila državna tajnica, i Hrvoj Šipek.