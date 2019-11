Glavašević: Penava je manipulator Dana sjećanja, a ćirilica u Vukovaru nema veze s ratnim zločinima

Gost Pressinga kod Ilije Jandrića bio je saborski zastupnik i Vukovarac Bojan Glavašević. Oštro je kritizirao proglašavanje Dana sjećanja blagdanom, ništa blaži nije bio prema vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, a osvrnuo se i na prijetnje koje prima. Bojan Glavašević kaže da je protiv proglašavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara državnim blagdanom. "Jasno je što se praznuje i blaguje, a ovo je bio Dan sjećanja.

''Mislim da mnogi dijele osjećaj koji imam i ja, a to je da nisam vidio potrebu da se nešto mijenja. Od 2013. na ovamo se tim danom počelo manipulirati i koristiti za političke svrhe pa je kulminiralo time da HDZ pokušava na jeftin način izmišljati što je bolje ili pravije domoljublje. Uvjeren sam da je to u predizborne svrhe", rekao je i dodao da ga ne čudi što je to ideja vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave "koji je jedan od glavnih manipulatora Dana sjećanja zajedno sa svojim savjetnikom Tomislavom Josićem'', rekao je Glavešević u Pressingu.

Glavašević je često na meti ljudi koji mu šalju poruke da bi mu se otac okretao u grobu, prijete itd.