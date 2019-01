Građanska Inicijativa Istina o Istanbulskoj: Ustavni sud nije ulazio u meritum stvari već je 'oprao ruke'

Koordinatorica Građanske inicijative (GI) Istina o Istanbulskoj Kristina Pavlović, komentirajući u ponedjeljak odluku Ustavnog suda o žalbama na postupak provjere potpisa te referendumske inicijative, ustvrdila je kako Sud uopće nije ulazio u meritum stvari već je 'oprao ruke', dok je za predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića kazala kako se zna da je on 'stari HDZ-ovac'

Na pitanje drži li da Ustavni sud krši prava građana, ponovila je kako se Sud o meritumu stvari još nije izjasnio, a nada se da će to učiniti kada se Sabor obrati Ustavnom sudu oko tog pitanja.

Upitana o tvrdnji predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da su bili pozvani na provjeru potpisa no to nisu učinili, uzvratila je kako su odustali od uvida u potpise u kojem nije bilo moguće usporediti podatke do kojih su došli djelatnici IT APIS-a i njihove procjene sa stvarnim podacima građana te da takva provjera ne bi imala nikakvog smisla.

Šeparović je stari član HDZ-a

'Za Šeparovića se zna da je on stari član HDZ-a i možda s te strane treba gledati da je on krivo protumačio to što je Ustavni sud napravio. On se izrazio kao da mi nismo iznijeli argumente, ali stvar je u tome da Ustavi sud za sada nije ušao u meritum stvari i izjasnio se o konkretnim argumentima koje smo iznijeli u našoj žalbi', rekla je Pavlović.

Ustavni sud odbacio je zahtjeve inicijativa Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje u dva odvojena rješenja donesena krajem prosinca prošle godine.

Odluke koje je potpisao predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović donesene su većinom glasova, uz izdvojeno mišljenje suca Miroslava Šumanovića.

Iako je odbacio zahtjeve dviju inicijativa, Ustavni sud je u jednoj od odluka detaljno objasnio postupak kontrole ispravnosti prikupljenih potpisa na koji su prigovarale inicijative.