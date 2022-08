General Miljavac otkrio kako je došlo do toga da Srbija njemu prijeti optužnicom

'Neću riskirati i ići izvan granice. Bio bi problem za mene, moju porodicu i moje prijatelje', kaže general Pavao Miljavac

Ratni general Pavao Miljavac gostovao je u RTL Danas gdje je komentirao najave kaznenih prijava protiv njega i kolega. Rekao je kako, ako stvarno dođe do tih optužnica, onda je očito da su piloti poslužili kao transmisija da se dođe do najvišeg djela stožera, do stožernog operativnog tima koji je tada vodio operaciju.

'Nema pokojnog Šuška, nema Červenka, nema Tuđmana. Stiska se da će sam vrh koji je bio na čelu operacije, ako bi se tu slučajno osudili ti ljudi to je vrlo opasno jer operacija ne može biti čista jer je praktički zločinačka i onda je pitanje kako je operacija nastala.', odgovorio je.