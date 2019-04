Gdje će se smjestiti Perešinov MiG? 'To je prevrijedan, prerijedak predmet, treba ga pažljivo sačuvati'

Avion u austrijskom Vojno-zrakoplovnom muzeju podsjetnik je na hrabrost pilota Rudolfa Perešina. Nije želio pucati na svoju zemlju pa je poletio iz Bihaća gdje je bio u JNA i sletio u Austriju. U Hrvatsku je uspio doći Perešin, ali ne i njegov MiG

'Rudi Perešin je bio svjetlo u tunelu mraka za mene, za mene je on simbol nečega što pilot treba uraditi, ja sam mu dok god hodam po ovoj planeti zahvalan', kaže Selak.

'Rudi je to uradio u nemogućim uvjetima. Svjedoci smo da on nije mogao sletjeti u Hrvatsku, nemogući uvjeti su bili za njega', kaže brigadir Ivan Selak , umirovljeni vojni pilot za RTL .

I zato je s radošću dočekao vijest o mogućem povratku Rudijeva MiG-a. Objavila je to turistička zajednica austrijske pokrajine Spielberg i to kao obavijest posjetiteljima da samo do kraja tjedna dana mogu pogledati Perešinom MiG.

Ministar obrane jučer je potvrdio da se razgovara s Austrijancima, a znakovit je i ministar branitelja.

'Radi se o inicijativi koja traje duži vremenski period, budimo strpljivi i sačekajmo da se to realizira', kaže Tomo Medved (HDZ), ministar branitelja.

Prava na avion uz Hrvatsku već ranije tražila je i Srbija. O konkretnim pregovorima s Austrijancima i tome kako je riješen problem povrata aviona još nitko ne želi govoriti. No, svi naglašavanju važnost potpore MiG-ova u Domovinskom ratu.

'Ta potpora, ti avioni u to vrijeme su digli toliko moral, toliko su nas ojačali, toliko su nam dali snage da je to nevjerojatno, tako da su važni simboli koji nas povezuju, simboli Domovinskog rata pa i ovaj avion i vjerujem da će se to ostvariti na najbolji mogući način', kaže general zbora Mirko Šundov, načelnik Glavnog stožera HV-a.