Čuveni MiG-21 Rudolfa Perešina uskoro se vraća u Hrvatsku?

Portal Obris piše u nedjelju da bi uskoro put Hrvatske trebao krenuti borbeni zrakoplov MiG-21 kojim je 1991. u Austriju sletio pilot Rudolf Perešin. To je jedan od ukupno dva konkretna predmeta koja Hrvatska u procesu sukcesije vojne imovine bivše JNA potražuje u naturi - dakle, gdje se traži povrat stvari, a ne naknada stručno procijenjene vrijednosti. Drugi takav predmet je školski brod Jadran

Turistička zajednica okruga Spielberg u austrijskoj pokrajini Štajerskoj objavila je na društvenim mrežama poruku sljedećeg sadržaja: 'Tko bi želio uživo pogledati MiG-21, kojim je 1991. dezertirao jedan jugoslavenski vojnik, ima za to priliku do kraja idućeg tjedna - nakon toga se on vraća iz Vojnozrakoplovnog muzeja natrag u Hrvatsku'.

Vojnozrakoplovni muzej dio je zrakoplovne baze Oružanih snaga Republike Austrije u mjestu Zeltweg.