Fuchs otkrio: U samoizolaciji je oko četiri tisuće djece, njih 200 pozitivno je na covid

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. Radovan Fuchs rekao je u emisiji "1 na 1" da je prisutan u javnosti jer smatra da ljude treba upoznati s namjerama i nakanama Ministarstva. Dodao je da treba uliti nadu i samopouzdanje ne samo djeci, učiteljima, ravnateljima već i roditeljima. U emisiji je posebno zahvalio ravnateljima koji su, kako kaže, odradili velik posao.

Ministar je kazao da je u jednom trenutku želio da se epidemiolozi koji definiraju mjere upoznaju s problematikom koja vlada u školama i u razredu. Smatra jednostavnim reći da treba poštovati udaljenost od dva metra i nositi masku, no u školama u mnogim situacijama to nije ostvarivo.

Dodao je da je od toga oko dvjestotinjak djece pozitivno na COVID-19. Ministar je poručio da velike grupe odnosno cijeli razredi odlaze u samoizolaciju te da će se na tome trebati još poraditi.

Naglasio je da je oko dvjestotinjak prosvjetnih radnika "izvan stroja", a njih sedamdesetak pozitivno je na virus. Istaknuo je da su zasad mjere pokazale svoju svrhu i do ovog trenutka nema širenja virusa unutar samih škola. Poručio je da su svi pozitivni na virus zaraženi izvan škole. Komentirao je i sva tri modela nastave koje je preporučilo Ministarstvo. Rekao je da roditelji različito shvaćaju rad škola u vrijeme pandemije.

O vraćanju na 'mjesto zločina' rekao je kako ga predsjednik Vlade Andrej Plenković nije dugo nagovarao da preuzme Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 'U jednom trenutku premijer me pozvao na razgovor. To Ministarstvo je popunjeno posljednje, u smislu ministra. Moram reći da nisam nigdje lobirao niti sam želio biti ministar. Bio sam zadovoljan s onim što sam u tom trenutku radio i to mi je činilo veliko zadovoljstvo. Bavio sam se jednim projektom koji je sada u punom zamahu', istaknuo je Fuchs.

Istaknuo je da ima vrlo dobru i lijepu suradnju s predsjednikom Vlade te ga smatra izvrsnim premijerom. Dodao je da je na kraju ipak popustio. 'Malo sam pitao suprugu, djecu i najbliže suradnike - dobro što da radim, ne znam. I na koncu sam se, kao i uvijek u kriznim vremenima, toga prihvatio, a jesam li pogriješio, to ćemo vidjeti', dodao je ministar.