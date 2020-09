Prve analize: Je li povratak u školske klupe povećao broj djece zaražene koronavirusom?

Prve analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pokazuju kako povratak u školske klupe i vrtiće u novoj školskoj godini nije doveo do povećanja broja djece zaražene koronavirusom

Tako je u tri tjedna prije početka škole, u razdoblju od 17. kolovoza do 6. rujna, zabilježeno ukupno 530 novih slučajeva zaraze koronavirusom djece u dobi od 0 do 18 godina, s tim da je u dobnoj skupini od 0 do 6 godina bilo njih 129, a u dobnoj skupini od 7 do 18 godina ukupno 401 dijete.

Prosječan dnevni broj novih slučajeva u ta tri tjedna bio je 25,24. Najviše novozaraženih zabilježeno je upravo u tjednu prije početka nove školske godine, od 31. kolovoza do 6. rujna, ukupno 212 u dobi od 0 do 18 godina, odnosno 55 djece u dobi od 0 do 6 godina te 157 u dobnoj skupini od 7 do 18 godina. Prosječan dnevni broj slučajeva u tome tjednu bio je 30,29.

Nakon što je škola počela, u tri tjedna od 7. do 27. rujna ukupan broj novih slučajeva djece pozitivne na koronavirus od 0 do 18 godina iznosio je 499, od kojih 85 najmlađih u dobi od 0 do 6 godina te 414 u dobnoj skupini od 6 do 18 godina. Prosječan dnevni broj novih slučajeva u ta tri tjedna bio je 23,76.

Najveći broj novozaraženih u tome razdoblju bio je u drugom tjednu od početka škole, onome od 14. do 20. rujna, kada je ukupno zabilježeno 192 nova slučaja pozitivne djece u dobi od 0 do 18 godina, uz dnevni prosjek 27,43. Ukupno je tako, pokazuju podaci HZJZ-a, od 17. kolovoza do 27. rujna evidentirano 1029 djece u dobi od 0 do 18 godina pozitivnih na koronavirus – 214 najmlađe djece u dobi od 0 do 6 godina te 815 onih od 7 do 18 godina.