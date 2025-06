Fuchs: Odgoda reforme strukovnog obrazovanja više nije moguća

"Pripremili smo i pripremamo sve da ako dođe do štrajka srednjoškolskih nastavnika imamo radnje koje smo već napravili i koje pripremamo tako da državna matura prođe bez obzira hoće li biti štrajka ili ne. Ako ne bude štrajka, krasno, hvala svima i to je onako kako se trebamo ponašati; a ako ga bude, dužnost Ministarstva obrazovanja je da maksimalno radi sve na dobrobit učenika", naglasio je ministar Fuchs u Banskim dvorima.

Na novinarski upit koje su to radnje koje je pripremilo Ministarstvo, Fuchs nije želio prejudicirati s obzirom da su razgovori još u tijeku.

No potvrdio je da će o njima svakako govoriti bude li se išlo u primjenu tih mjera. Dodao je da će sindikalne predstavnike triju obrazovnih sindikata primiti državni tajnik Stipe Mamić, koji pregovara u ime Vlade.

Fuchs je podsjetio kako je prije nekoliko mjeseci obrazovnim sindikatima jasno rekao da su spremni razgovarati o odgodi reforme strukovnog obrazovanja, iako nije bilo nikakvog razloga za to, ali u smislu socijalnog mira i da djeca ne trpe što se tiče nastave.

Reforma strukovnog obrazovanja uključuje velik broj novih zanimanja

"Bilo im je jasno rečeno - odlučite se, jer je 15. svibnja zadnji dan kada se reforma može odgoditi za godinu dana i od tog trenutka nadalje više ne. Reforma strukovnog obrazovanja uključuje jako velik broj novih zanimanja, maknuta su stara zanimanja i to više de facto nije moguće odgoditi", rekao je ministar Fuchs.

"Kada bi se to sada išlo odgađati i vraćati sve na staro, upisa ne bi bilo vjerojatno do kraja listopada, a to ne ne kanimo, ne želimo, ne smijemo priuštiti učenicima ni roditeljima. To bi bilo vraćanje na nešto što smo čitav niz godina pripremali da se promijeni", istaknuo je Fuchs.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravlja i svi gospodarstvenici pozdravljaju takav pristup i to više nije predmet trgovine, rekao je ministar obrazovanja.

Podsjetio je da su sindikati po treći puta zatražili pokretanje 'postupka mirenja' koji se po istoj stvari, iako je to apsurdno, može zatražili koliko god puta hoćete bez obzira na rezultat.

"U smislu socijalnog dijaloga mi u Ministarstvu smo prihvatili razgovor. U petak je bilo naznaka da bi se nešto možda moglo približiti u stavovima i konstruktivniji pristup triju sindikata dogovoren je nastavak tih razgovora", rekao je Fuchs.

Odgovarajući na novinarski upit o ulasku predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave u Vladu, Fuchs je rekao da o tome, koliko je njemu poznato, nije bilo govora, kako ni o drugim kadrovskim pitanjima.

Napomenuo je da se, među ostalim, razgovaralo o prometu, cestama, naplati kazni i prekršajima u prometu.