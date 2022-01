Fuchs objasnio: Među zaraženima je samo 8,7 posto učenika, škole ostaju otvorene

Radovan Fuchs u Dnevniku HRT-a objavio je kako je među svim zarađenima koronavirusom samo 8,7 posto učenika zbog čega neće biti prelaska na nastavu po modelu C

Iako je sve više novozaraženih, ministar Radovan Fuchs za središnji Dnevnik HTV-a rekao je kako još nijedna županija nije tražila da se pređe na C model.

- Nije još nijedna, i one gdje imamo izrazito veliki broj pozitivnih nisu se odlučile na zatvaranje škola. Situacija se komplicira pojavom s omikrona i većeg broja zaraza, ali mislimo da je to još uvijek dovoljno opravdanje što se tiče škola da se ne prelazi s nekakvim centralnim zatvaranjima. U ukupnom broju potvrđenih zaraza, učenici čine 8,7 posto. To nam dodatno daje argumentaciju da ostavimo škole otvorenima jer znate da svi negativni efekti su kasnije teško ispravljivi, neke možete što se tiče gradiva, ali utjecaj na psihu je jako težak, rekao je ministar obrazovanja.