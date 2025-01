Fuchs: Zaštitare u školama ćete možda vidjeti prije nego što prođu edukaciju

'Jer zaključavanje škola bilo je i ranije u smjernicama, a i dan danas se zaključavaju. Sada je to i obaveza jer u suprotnom čini se prekršaj. U škole neće ulaziti nitko neovlašten, učenici ulaze kontrolirano, a ostali ulaze uz najavu', kazao je ministar.

Ravnatelji se žale na nedostatak domara, teta spremačica pa se nameće pitanje hoće li im se, s obzirom da ti ljudi i dežuraju, sad odobriti zapošljavanja.

'Tehničko osoblje odobrava se shodno državnom pedagoškom standardu. Problemi su nastali u školama koje su radile u više smjena. Već dulje vrijeme odobravamo pojačano, a sada ćemo još i dodatno', kazao je ministar.

Razgovarali su i o sindikatima koji traže da se onima koji dežuraju, to bude i adekvatno plaćeno.

'Ako netko radi u školi osam sati... a sindikati uvijek puno toga smatraju dodatnim bez obzira je li to netko radi unutar svog radnog vremena. A nisam rekao hoćemo li ih ili nećemo dodatno platiti. Sad se bavimo novim djelatnim osobama u školama, a to su zaštitari. Vidjet ćete ih u školama možda i prije nego što prođu edukaciju do kraja. Najavili smo da će ih se moći zapošljavati nakon što program bude napisan i uspješno ga polože.', naglasio je Fuchs.

Bojkot nastave u Puli

Roditelji bojkotiraju nastavu u Puli kao što je bilo prije nekoliko mjeseci u Zagrebu.

'Osnivači i škola u Puli čitavu stvar drže pod kontrolom. Riječ je o učeniku koji treba stručnu prosudbu i tamo će ići ravnatelj uprave za krizna stanja. Škola je došla do toga da je stručni tim prema osnivaču predložio daljnje korake. Učenik je dobio četiri ukora i oni očito ne postižu učinak. Po zakonu svaki učenik mora završit osnovnu školu. Rješenje je u tome da je škola sa stručnim timovima napravila prijedlog koji bi bio najadekvatniji oblik školovanja tog djeteta. Tu postoji čitava paleta, od pojačanog nadzora u razredu, pomoćnika u nastavi, posebnog razrednog odjela pa čak i potpuno individualzirane nastave. Dakle, stručnjaci moraju kazati koji je oblik primjeren.'

Poslao je i poruku roditeljima.

'Poručujem im da se to ne radi ad hoc nakon prvog dana škole. Jer svi koraci i postupak su predviđeni da bi se škola odvijala u normalnim okolnostima i da bi taj učenik dobio adekvatnu nastavu. Vjerujem da prvog dana nije bilo ozbiljnih ekscesa nego se za učenikom vuče negativna karizma iako, naravno, razumijem i roditelje koji se boje', zaključio je ministar Fuchs.