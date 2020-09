Franković iz samoizolacije objavio kako je stigla građevinska dozvola i objasnio kako će se obnoviti Lapadska obala

Grad Dubrovnik dobio je završnu građevinsku dozvolu za gotovo 70 milijuna kuna vrijedan projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale, a dubrovački gradonačelnik Mato Franković poručio je u ponedjeljak on-line vezom iz samoizolacije da su se time ispunili svi uvjeti za ostvarenje ključnoga cestovnog i infrastrukturnog projekta na užem području Dubrovnika

Najsloženiji dio projekta je izvedba obalnog zida, visokog do 1,4 metra, i to na 139 pilota visokih od osam do dvanaest metara i temeljenih u stijeni, a na pojedinim mjestima ići će se do deset metara u more kako bi se dobila dvotračna dvosmjerna prometnica široka od tri do tri i pol metra. Ta će prometnica biti alternativni izlaz s područja poluotoka Lapada.

Pratit će ju pješačka staza široka dva metra i kamena šetnica uz more široka od tri i pol do sedam metara te biciklistička staza. U trup ceste bit će položene nove elektroinstalacije i postavljene javna rasvjeta, vodovodne cijevi i odvodnja, uz postojeću kanalizaciju.

Radovi se neće moći izvoditi s mora zbog blizine marine i komunalne lučice. Očekuje se da će projekt spriječiti i plavljenje Lapadske obale, što je bio čest slučaj u proteklim desetljećima, a više ne bi smjele pucati ni vodovodne cijevi.

Druga, treća i četvrta faza projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale“ vrijedna je 69,86 milijuna kuna, financirana je 85 posto iz kohezijskog fonda Europske unije i 15 posto iz državnog proračuna, a realizirat će se na temelju projekta gradnje metkovske tvrtke Geoprominga.

Grad Dubrovnik prijavio je taj projekt na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je objavilo ograničeni poziv za sufinanciranje pilot-projekta za rješavanje 'uskih grla' javnog prometa u urbanim središtima kako bi se izbjegle turističke gužve. Projekt je odobren te je potpisan sporazum između Grada Dubrovnika, tog ministarstva i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Natječaj za izgradnju trebao bi biti otvoren početkom listopada, radovi bi trebali početi u prvom dijelu 2021. godine, a rok izvedbe projekta je 30 mjeseci.