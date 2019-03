Frane Lučić sklopio nagodbu s državom – dobiva 5,5 milijuna kuna i 6.000 kuna mjesečne rente

Na Općinskom radnom sudu u Zagrebu u srijedu je zaključena sudska nagodba države s jedinim preživjelim vatrogascem iz kornatske tragedije Franom Lučićem, nakon što je Vlada u petak podržala nagodbu kojom Lučić dobiva gotovo 5,5 milijuna kuna uz mjesečnu rentu od šest tisuća kuna.

"Republika Hrvatska će s osnove solidarnosti i pravičnosti, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 15. ožujka 2019. tužitelju Frani Lučiću, u svezi stradavanja u štetnom događaju 30. kolovoza 2007. a sukladno provedenim vještačenjima, isplatiti naknadu štete: na ime neimovinske štete iznos od 1.750.000 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 3. ožujka 2009. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova tuđe pomoći i njege iznos od 569.700 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova izgubljene zarade iznos od 632.277 kuna; na ime dospjelih rentnih iznosa za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata iznos od 201.000 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate", izvijestilo je Državno odvjetništvo.