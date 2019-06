Francuzi se i dalje ne mogu dogovoriti oko obnove Notre-Damme

U Francuskoj i dalje traju polemike o načinu i metodi što ih je francuski predsjednik Emmanuel Macron izabrao kada je posrijedi obnova pariške katedrale Notre-Dame, koja je u polovinom travnja jako stradala u golemom požaru

Nakih 55 dana nakon katastrofe, između 60 i 150 radnika još uvijek uklanja ruševine i nastoji stabilizirati zdanje.

No glavni voditelj radova, arhitekt Philippe Villeneuve upozorava da bi se "svod još uvijek vrlo lako mogao u potpunosti urušiti".

Kada je posrijedi petogodišnji rok, što ga je predsjednik države odredio za potpunu restauraciju zdanja, a to znači do održavanja Olimpijskih igara 2024., Villeneuve je za Figaro kazao: "Ako se metodički bude radilo moguće je u pet godina popraviti Notre-Dame. No i nakon toga će trebati nastaviti restauratorske radove na sakristiji, rozetama... , a to će sigurno potrajati više od pet godina".