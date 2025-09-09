Francuska ekspresno dobila novog premijera: Macron odabrao sebi odanog ministra

Riječ je o dosadašnjem ministru oružanih snaga Sebastiénu Lecornuu , čovjeku koji je 2017. podržao njegovu predsjedničku kandidaturu, javlja Reuters .

Samo dan nakon ššto je parlament izglasao nepovjerenje premijeru Francoisu Bayrouu , francuski predsjednik Emmanuel Macron odabrao je njegova nasljednika.

Time je postupio suprotno očekivanjima da bi se mogao primaknuti ljevici koja je već ranije izrazila spremnost preuzeti vladu. Dapače, to znači nastavak podrške manjinskoj vladi s kojom nastoji provesti agendu gospodarskih reformi.

Naime, Francuska je u političkoj krizi od sredine prošle godine. Tada je Macron raspisao prijevremene izbore nakon kojih nijedna politička opcija dosad nije ostvarila većinu u parlamentu. To je dovelo do zastoja u odlučivanju o proračunu kojim se trebalo uštedjeti 44 milijarde eura na socijalnim rashodima, kako bi se smanjio javni dug države.

Drugo najveće europsko gospodarstvo trpi proračunski deficit od gotovo šest posto BDP-a, što je dvostruko više od limita Europske unije. Inače, francuski javni dug je lani iznosio 113,9 posto BDP-a.