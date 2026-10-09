FOTO/VIDEO 'Nemojte mu se približavati': Policija objavila snimke muškarca iz Trogira

Iz policije pozivaju građane da, ukoliko ga uoče, nazovu policiju na 192 i ne približavaju mu se. Također, pozvali su i sve druge koji imaju korisne informacije vezane uz ovaj događaj da im se jave.

Podsjetimo, rano jutros pronađen je muškarac s ubodnom ranom u području trbuha kod mosta koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom. Muškarac je odvezen u bolnicu gdje je operiran i zadržan na daljnjem liječenju. Policija je objavila kako nije životno ugrožen.