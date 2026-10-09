traže informacije

FOTO/VIDEO 'Nemojte mu se približavati': Policija objavila snimke muškarca iz Trogira

M.Či.

09.10.2026 u 18:52

Muškarac kojeg se traži vezano uz događaj u Trogiru
Muškarac kojeg se traži vezano uz događaj u Trogiru Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije i video muškarca kojeg dovodi u vezu s jutrošnjim događajem, kad je u Trogiru kod starog Čiovskog mosta, pronađen muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha

Iz policije pozivaju građane da, ukoliko ga uoče, nazovu policiju na 192 i ne približavaju mu se. Također, pozvali su i sve druge koji imaju korisne informacije vezane uz ovaj događaj da im se jave.

Podsjetimo, rano jutros pronađen je muškarac s ubodnom ranom u području trbuha kod mosta koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom. Muškarac je odvezen u bolnicu gdje je operiran i zadržan na daljnjem liječenju. Policija je objavila kako nije životno ugrožen.

vezane vijesti

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a više će informacija biti poznato kad ono bude okončano.

Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je u Trogiru ozlijeđena jedna osoba Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU splitsko-dalmatinska

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neviđene cifre

neviđene cifre

Vrganji postali skuplji od škampa: 'Neka kupe budale, znam gdje ima jeftinije'
rezultati izvlačenja

rezultati izvlačenja

Nije Eurojackpot, ali nije ni za baciti: Dvoje sretnika osvojilo 11,5 milijuna eura
traže informacije

traže informacije

FOTO/VIDEO 'Nemojte mu se približavati': Policija objavila snimke muškarca iz Trogira

najpopularnije

Još vijesti