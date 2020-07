[FOTO/VIDEO]Muškarac koji je zaglavio u poplavi u podvožnjaku u Zagrebu zahvalio djevojci koja ga je spasila

Zagreb se još nije ni približno oporavio od nedavnog potresa, a hrvatsku metropolu pogodila je nova nepogoda

Jedna je Zagrepčanka tijekom jučerašnjeg nevremena u Zagrebu priskočila u pomoć čovjeku kojega je voda zarobila u autu u Miramarskoj ulici koja je bila potpuno potopljena. 'Ja sam šetala pse po kvartu i čula ženu da viče 'izađi van'. Čovjek je tonuo u autu u podvožnjaku, nije mogao otvoriti vrata, a auto je tonuo. Ja sam pitala ljude jesu li zvali koga - jesu ali ili bude zauzeto ili kažu da zasad nemaju nikog. Onda sam zavezala pse, skinula tenisice, duksu i naočale i ušla u vodu. Doplivala sam do auta i pomogla sam mu da otvori vrata i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom jer čovjek nema nogu. Auto više nije tonuo pa je bio siguran na krovu. Vatrogasci su došli za par minuta i izvukli ga', opisala je Mirna Mrčela situaciju za N1 .

Ispod podvožnjaka u Miramarskoj sinoć je nekoliko vozila ostalo potopljeno. Jedan od njih kaže kako se noćas, oko pola sata iza ponoći, dovezao do podvožnjaka, gdje nije bilo nikakvih oznaka. 'Bila je traka koja je pala na pod. Stao jesam, ali vozilo je po inerciji nastavilo dalje. Doplutao je do pola, a onda potonuo. Ja sam uspio isplivati van, onda su nakon toga došli policajci i vatrogasci. Sjedio sam na krovu dok me nisu izvukli. Ovim putem bih se htio zahvaliti jednoj djevojci koja me sinoć pomogla izvći iz automobila', rekao je za HRT.