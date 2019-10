[FOTO/VIDEO] Iz Zagreba imaju važno upozorenje za sve koji voze rotorom Remetinec, evo koja nova pravila vrijede od ovog vikenda

Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi građevinski radovi na zagrebačkom rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu

Kako javljaju iz Zagreba, za potrebe izmjene privremene regulacije u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec od subote 19. 10. 2019. godine od 23,00 sati do nedjelje 20. 10. 2019. godine do 05,00 sati zona kružnog toka bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Selska cesta - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Avenija V. Holjevca - Avenija Dubrovnik i obratno

Jadranska avenija - čvor Lučko - obilaznica (A3) - čvor Jankomir - Ljubljanska avenija - Zagrebačka avenija - Slavonska avenija - Avenija V. Holjevca - Avenija Dubrovnik i obratno

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.