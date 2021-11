[FOTO/VIDEO] Bez dogovora s gradonačelnikom Tomaševićem: Roditelji odgojitelji idu u novi prosvjed

Korisnici mjere roditelj odgojitelj najavili su za subotu novi prosvjed pred zagrebačkom Gradskom upravom, unatoč današnjem sastanku sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

"Međutim, to je zasada odbijeno. Ali, ja se nadam da će se dijalog s gradonačelnikom nastaviti", rekao je Fak i dodao da zasada nisu još dobili nikakav drugi termin sastanka.

"Imali smo konstruktivnu raspravu, trajala je oko dva sata. Mi smo njemu iznijeli svoje stavove, a on je nama iznio svoje. Međutim, nije došlo do nikakvih promjena u tome", izjavio je novinarima odvjetnik udruge HURO Marko Fak , nakon sastanka s gradonačelnikom Tomaševićem.

Istaknuo je da su gradonačelniku Tomaševiću prenijeli stajalište da definitivno ima pravo kreirati gradsku demografsku politiku u mandatu u kojem je izabran, međutim, da stečena prava, prava onih korisnika koja se već po toj postojećoj odluci primjenjuju, mora poštovati.

"To su legitimna očekivanja ljudi koji su živote ravnali prema toj mjeri i ta mjera se mora poštovati do kraja, a za buduće korisnike, naravno, ima mandat to promijeniti, ako smatra da ta mjera nije dobra", ustvrdio je odvjetnik Fak.

"Prosvjedi se nastavljaju i sve naše planirane aktivnosti, to je 100 posto", poručila je osnivačica Inicijative "Djeca su budućnost" Ljiljana Dragić. Najavila je prosvjed u subotu u 17 sati ispred Gradske uprave.