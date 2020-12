[FOTO] Velika snježna mećava pogodila sjeveroistok SAD-a, New York zatrpan

Velika snježna mećava na sjeveroistoku SAD-a zatrpala je dijelove države New York debelim snježnim pokrivačem od preko metra, a visina snijega srušila je neke rekorde i u državama Pennsylvaniji i Massachusetts te zadala muke radnicima koji čiste ceste. Snježna je oluja trajala gotovo 24 sata a oblaci su se polako razišli tijekom dana u četvrtak. New York se u četvrtak ujutro našao pod debljim slojem snijega, a u nekim zonama na sjeveru države New York palo je i više od metra snijega.

Većina gradova nije međutim imala više od deset do dvadeset centimetara. Najmanje je šest osoba poginulo, većina u nekoj od tisuća prometnih nesreća, piše više američkih medija. "Ako ne morate biti na cestama, molim vas nemojte putovati", rekao je guverner New Yorka Andrew Cuomo. Rekao je da ima više od 9000 prekida struje i oko 600 nesreća. Vlasti su objavile da oluja nije poremetila distribuciju cjepiva protiv covida-19 koja je počela tijekom prošlog vikenda. U Central Parku, plućima Manhattana, od prvih sati ujutro moglo se vidjeti nordijske skijaše koji toliko snijega u gradu nisu imali posljednjih pet godina.